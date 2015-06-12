《香港重要政经日程》--6月12日-6月23日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
================== 今日重要政经消息=================
6月12日（周五）
-- 公布截至5月底止外汇基金境外资产。
-- 普拉达 公布季度业绩。
-- 宏基资本 公布全年业绩。
-- 港通控股 公布季度业绩。
--10:00 中广核电力 周年股东大会。
--10:00 合生创展 周年股东大会。
--10:30 阿里健康 股东特别大会。
--11:00 新濠国际 周年股东大会。
--11:00 瑞银中国投资机遇记者会。
--11:30 当代置业 战略合作记者会。
--12:30 红星美凯龙家居集团投资者推介会。
--14:30 凯升控股 周年股东大会。
--14:30 雅居乐 周年股东大会。
--15:00 恒大地产 周年股东大会。
--15:00 联合光伏 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月15日（周一）
-- 华润创业 公布季度业绩。
-- 壹传媒 公布全年业绩。
-- 德永佳 公布全年业绩。
--14:00 中国平安保险 在中国举行周年股东大会。
--14:30 中国建设银行 周年股东大会。
6月16日（周二）
--09:00 比亚迪电子 在中国举行周年股东大会。
--10:00 比亚迪 在中国举行周年股东大会。
--10:00 金天医药 周年股东大会。
--11:00 银河娱乐 周年股东大会。
--14:00 中银香港 周年股东大会。
6月17日（周三）
--09:30 中国银行 周年股东大会。
--11:00 金沙中国 在澳门举行周年股东大会。
6月18日（周四）
-- 港股通暂停。
-- 公布3-5月失业率。
--09:00 国药控股 在中国举行周年股东大会。
--14:00 永晖控股 周年股东大会。
6月19日（周五）
-- 港股通暂停。
-- 创维数码 公布全年业绩。
--10:00 重庆农商行 在中国举行周年股东大会。
--14:30 中国工商银行 周年股东大会。
6月22日（周一）
-- 沪港通因中国端午假期暂停。
-- 公布5月份消费物价指数（CPI）。
6月23日（周二）
-- 亚美能源 首日挂牌。
-- 优派能源 公布全年业绩。
--09:00 中国石油 在中国举行周年股东大会。
--11:00 长和 周年股东大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。