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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 08:19 BJT

《香港重要政经日程》--6月12日-6月23日

================== 今日重要政经消息=================

6月12日（周五）

-- 公布截至5月底止外汇基金境外资产。

-- 普拉达 公布季度业绩。

-- 宏基资本 公布全年业绩。

-- 港通控股 公布季度业绩。

--10:00 中广核电力 周年股东大会。

--10:00 合生创展 周年股东大会。

--10:30 阿里健康 股东特别大会。

--11:00 新濠国际 周年股东大会。

--11:00 瑞银中国投资机遇记者会。

--11:30 当代置业 战略合作记者会。

--12:30 红星美凯龙家居集团投资者推介会。

--14:30 凯升控股 周年股东大会。

--14:30 雅居乐 周年股东大会。

--15:00 恒大地产 周年股东大会。

--15:00 联合光伏 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

6月15日（周一）

-- 华润创业 公布季度业绩。

-- 壹传媒 公布全年业绩。

-- 德永佳 公布全年业绩。

--14:00 中国平安保险 在中国举行周年股东大会。

--14:30 中国建设银行 周年股东大会。

6月16日（周二）

--09:00 比亚迪电子 在中国举行周年股东大会。

--10:00 比亚迪 在中国举行周年股东大会。

--10:00 金天医药 周年股东大会。

--11:00 银河娱乐 周年股东大会。

--14:00 中银香港 周年股东大会。

6月17日（周三）

--09:30 中国银行 周年股东大会。

--11:00 金沙中国 在澳门举行周年股东大会。

6月18日（周四）

-- 港股通暂停。

-- 公布3-5月失业率。

--09:00 国药控股 在中国举行周年股东大会。

--14:00 永晖控股 周年股东大会。

6月19日（周五）

-- 港股通暂停。

-- 创维数码 公布全年业绩。

--10:00 重庆农商行 在中国举行周年股东大会。

--14:30 中国工商银行 周年股东大会。

6月22日（周一）

-- 沪港通因中国端午假期暂停。

-- 公布5月份消费物价指数（CPI）。

6月23日（周二）

-- 亚美能源 首日挂牌。

-- 优派能源 公布全年业绩。

--09:00 中国石油 在中国举行周年股东大会。

--11:00 长和 周年股东大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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