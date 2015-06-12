更正-中国金属：国内氧化铝降价，生产成本下降带来更多供应

(更正：倒数第三段“打压第二季国内氧化铝的价格”有误，应为“打压下半年国内氧化铝的价格”)

* 中国氧化铝价格每吨2,350-2,550元人民币--业内消息人士

* 因供应充足，预计下半年继续维持疲态--分析师

* 可能给国内铝产量带来支撑

路透香港6月11日 - 据中国业内消息人士称，自1月份以来，中国的氧化铝已降价超过10%，到今年年底都不太可能翻身，这是因为较低的生产成本鼓励炼厂加大产出。

氧化铝是制铝的主要原材料，因此精炼厂通常会将氧化铝出售给铝冶炼商。铝广泛用于从汽车到炊具的诸多领域。

中国是全球最大的铝消费国和生产国。氧化铝价格的走软将可能提升中国的铝产量，并抑制进口需求。氧化铝通常占到原铝生产成本的40%。

据冶炼商消息人士称，本周中国市场现货氧化铝报价每吨约2,350-2,550元人民币，低于1月份时大概2,800元人民币的价格。交易商称，这一价位也低于大约2,550-2,650元人民币的进口氧化铝完税价。

本月，一艘售给中国的氧化铝船货的现货价格为每吨347美元，4月时为逾350美元。

相比而言，上海期铝 价格周四从1月所及的今年低点上涨逾1%，至12,785元人民币，受大型冶炼厂限制现货销售举措支撑。

“今年进口成本一直高于本土氧化铝价格，大多数进口都属于长约，”一家国有铝冶炼厂的贸易经理说，因未被授权对媒体发表评论，他拒绝具名。

中国2015年1-4月氧化铝进口较上年同期骤降40%。

上述贸易经理表示，由于煤炭和电力价格下降，中国很多氧化铝冶炼厂的生产成本下滑。他估计目前生产成本约为每吨1,600-2,300元人民币。

招商期货分析师许红萍说，这较2014年最后一季下跌约200元，由于利润提高促使炼厂扩大氧化铝产量。

3月和4月中国氧化铝产量达到创纪录的480万吨左右，年化产量相当于5,760万吨左右，而中国的氧化铝年产能为6,000万吨以上。

许红萍估计，5月和6月至少200万吨新产能投产。她说其中多数是炼铝厂所有，这减少了它们氧化铝的购买量。

她说，产量增加会打压下半年国内氧化铝的价格，即便有大约200万吨新的铝产能可能投产。

生产一吨铝通常使用两吨氧化铝。

但Natixis大宗商品研究主管Nic Brown表示，氧化铝价格下跌可能是中国铝生产增长放缓的一个迹象。(完)