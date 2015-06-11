离岸人民币：中国债市开放步伐将影响人民币国际化进程--专家

路透香港6月11日 - 中国交通银行 首席经济学家连平周四称，中国债券市场的开放正在进行中，会成为影响人民币国际化步伐顺利与否的关键，预期RQFII及QFII等境外投资者范围将进一步扩大，并将取消资格及额度审批制度，推行银行备案制管理。

他在港交所主办的一论坛表示，中国债市政策在进一步开放，这有助推动资本帐开放、推动人民币国际化，并完善市场机制建设。他认为，债市将由境外投资者扩大投资工具范围，亦增强资金流入的效率及条件。

“目前境外机构参与中国债市空间非常有限，主要体现在严格资格审查及有限额度及投资品种，”连平称，如能取消资格和额度审批，直接将银行间额度进行备案制管理，对银行间而言算是迄今为止引入境外资金最大的改革力度。

目前QFII、RQFII进入银行间市场需要三步，获得证监会资格审查、向外管局申请投资额度，三是向银行申请银行间开户许可，再去中债登和上清所开户。每个步骤均是严格准入管理。

连平认为，当前债市审批制改为备案制是大势所趋，但备案制的细则需要考虑和详细讨论，如当局是否出具备案回执？当局是否拥有不接受备案的权限？选用逐一备案还是统一备案，是否只针对银行间市场或交易所债市等。 他相信，未来利率债的供给将会进一步增加、资产证券化产品亦会有大幅增长，同业存单和大额存单等货币市场产品将会加快发展，理财等各类资产管理业务亦会兴起。

连平认为，债市开放会推动人民币资本及金融开放，他预期内地债市开放步伐会较股市开放走得更快，由于债市以机构投资者为主，更易推动资本帐开放。