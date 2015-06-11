更新版 1-台湾货币市场：短率持续徘徊低位，关注明日央行标售两年期定存单

* 短率持续徘徊低位

* 关注明日两年期存单标售

* 短票及RP利率持平低档 (新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节)

记者 詹静宜

路透台北6月11日 - 台湾银行间短率周四徘徊低位。资调人士表示，个人综所税款缴库的影响已暂告一段落 ，后续第二、第三批金融机构委托取款的金额并不大，整体市场恢复资金多但需求疲软的态势，令短率持稳在低位，关注明日央行标售两年定存单。

他们指出，昨日为首批个人综所税金融机构委托取款提兑日，银行间已上缴约800余亿台币至台湾银行，为此次综所税款的大宗，并将在今日税款入库，税款干扰变数已大致去化，带动短率盘旋低档。

〞市场担心上千亿台币的税款缴库，这只是一时的反应。〞一位大型官股银行资调人士说。

至于个人综所税第二及第三批金融机构委托取款提兑日则各在17及26日，入库日在18日及29日，对市场资金调度的影响较为有限。

台湾央行周五将标售200亿台币两年期定存单。路透调查显示，目前市场资金仍显宽裕，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.70-0.72%，较5月标售的同天期存单0.728%走低。

今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.388% 率

--隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.420%

--一周拆款利率区间 0.388-0.490% 0.385-0.450%

--两周拆款利率区间 0.388-0.430% 0.390-0.450%

**发票量欠佳**

短票方面，一家大型票券商指出，本次周四、周五发票量并未出现例行性增温的情况，今天连跟银行到期续作的量能都不够，令票源短缺的情况更加雪上加霜，短票利率维持在原有区间不变。

“短票发行量变少都被银行短借抢走了。”一位票券商交易员说。

今日大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%，零星交投落在0.57%，部分中小票商仍成交0.57-0.59%，大致持平上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.569%，前日亦在0.566%，上日成交量88.9亿台币，前日为71.82亿。

台湾央行周四公布，共发行1,474.2亿台币存单，与今日存单到期金额1,471.2亿台币相较，存单发行金额增3亿。 周五存单到期金额为2,056亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为44亿台币，累积超额准备为681亿台币、加计前期1%的超额准备为1,648亿台币。 **RP利率持稳低位**

债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今天投信端、寿险端都多钱，但券源依旧短缺，且券商间也几乎没有资金缺口，短线料RP利率续持在既有低位。

“ 超松的，但都没有券。”一位大型证券商资调人士说。

债券交割因素方面，周五将交割300亿台币的五年公债104/9期及美商花旗集团的3.6亿美元国际债券。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。