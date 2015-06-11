国际油市：亚洲航煤现货价差徘徊在三年半低点附近

路透新加坡6月11日 - 亚洲航煤现货价差周四下滑，徘徊在三年半低点附近，因至欧洲的套利窗口仍关闭，且市场预期韩国爆发的中东呼吸综合征(MERS)疫情或将造成需求下降。

航煤现货价差下滑0.05美元至每桶较新加坡报价贴水0.70美元，创下6月8日以来最低。JET-SIN-DIF

一位在新加坡的交易员说：“现在MERS还没有构成影响，但疫情爆发时，航煤通常会受到影响。”

在地区库存料增加的背景下，交易员预计航煤将进入存储设施，或与柴油混合。交易员表示亚洲至欧洲的套利窗口关闭，因欧元低迷造成欧洲需求不振。其中一位表示，运费较高也是原因。

交易员表示，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)出售7月中旬的一艘航煤船货，加重了供给过剩态势。

该公司还出售了一艘7月柴油船货，为本月第二次，暗示其预计国内需求将随雨季的到来而减弱。

大连太平洋石化以每桶贴水1.40美元的价格出售最多4.3万吨含硫350ppm的柴油，船期是7月14-16日，买家是维多。

越南的Petrolimex求购9.5吨7月初柴油，给市场带来支撑。

新加坡现货市场上，有三笔柴油交易达成。未有航煤交易。

中石油以每桶较新加坡6月26日-7月2日平均报价贴水0.35美元的价格，向托克出售25万桶含硫500ppm的柴油，船期是6月28日-7月2日。

BP以每桶较新加坡6月25日-7月1日平均报价贴水0.40美元的价格，向维多出售15万桶含硫500ppm的柴油，船期是6月26日-30日。

联合石化以每桶较新加坡6月25日-7月1日平均报价贴水0.40美元的价格，向维多出售15万桶含硫500ppm的柴油，船期是6月26日-30日。(完)

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