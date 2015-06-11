国际油市：亚洲380-cst燃料油升水降至一周低点，因库存攀升

路透新加坡6月11日 - 亚洲380-cst燃料油升水周四降至一周最低，因陆上库存继续徘徊在历史高位附近，尽管近几周来现货交易的需求很强劲。

路透数据显示，380-cst燃料油升水下跌3.91美元，至每吨较新加坡现货报价升水369.73美元。

IE Singapore周四的数据显示，6月10日当周新加坡进口的渣油燃料油触及2013年10月来最高，因来自俄罗斯的出口跳增。

燃料油进口较前周增长180%至233万吨。上次的高位是2013年10月9日当周。

6月10日当周俄罗斯出口至新加坡的燃料油为84万吨，为至少两年最高。

委内瑞拉、沙特、印度、哥伦比亚对新加坡的出口也大增。

另一方面，新加坡的出口则连续第二周下滑，降至三周低点34.7万吨，因对中国和马来西亚的出口放缓。

据不过普氏数据，现货交易时段的需求仍然强劲，周四380-cst燃料油的成交量总计43万吨。

消息人士称，6月才刚过三分之一，新加坡燃料油市场已经创出新的月度成交量纪录，达到337.1万吨，较2013年10月的前纪录水平高出6%。

总成交量中，嘉能可是最大的买家，总计购入约108.5万吨，其次是中国石油，买入84.6万吨，摩科瑞购入82万吨，BP则买入55.5万吨，中国航油买入4万吨，PetroSeraya买入2.5万吨。

报告有18笔现货交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻