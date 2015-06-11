国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至两个月高位附近，因需求强劲

路透新加坡6月11日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第四日上涨，触及每吨107.45美元的约两个月高位，因石化和汽油行业的需求良好。

韩国的韩华和韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)均买入7月下半月石脑油。

交易员表示，YNCC可能支付了成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约2-3美元的价格，而韩华则可能支付的是1-3美元左右的升水，与YNCC差不多。

YNCC也在寻求与卖家签署从今年7月起的一年期合同。

交易员预计，YNCC将在该定期采购合同中锁定总计约30万吨的石脑油，但不能确认。

台塑石化、马来西亚的Titan和菲律宾的JG Summit也求购7月下半月石脑油。

Socar以每吨598美元向BP出售一艘8月上半月石脑油船货，是今天新加坡市场上的唯一现货交易。

亚洲汽油裂解价差反弹至逾六年高位每吨19.01美元，因强劲的季节性需求以及印度炼厂维护。

新加坡现货市场上未有交易，交易员称有为数不多的卖价报出。

越南的Petrolimex求购总计4万吨7月1-5日船期的汽油。而Saigon Petro则在标购1万吨7月船期的汽油。(完)

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