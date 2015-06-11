金属期市：期铜下滑，因中国经济数据低迷及美元强劲

* 中国固定资产投资5月以近15年来最慢速度增长
* 中国总理李克强称，中国经济面临着相当大的下行压力
路透伦敦6月11日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四跌至七周低点，因美元走强及全球最大金属消费国－中国经济数据疲弱，令投资人对工业金属的需求忧虑加重。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2.5%，报5,880美元，周三收报6,028美元。盘中稍早期铜一度跌至4月23日来最低的5,861美元。
“价格可能...在下半年反弹，因中国政府实施货币措施和其他支撑性措施，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示。
“(但)真正令人警惕的是...数据显示中国铜进口减少。”
中国5月铜进口较4月减少16.3%。
中国固定资产投资5月以近15年来最慢速度增长，低于预期，这支持中国政府出台更多政策以避免经济进一步滑坡。
一金属交易员表示，“中国政府在今年余下时间将出台更多财政刺激措施，他们不能再让事态进一步恶化了。”
中国国家总理李克强称，在全球复苏不稳之际，中国经济面临着相当大的下行压力。
期铝 由每吨1,759美元跌至1,750美元。
期铅 收跌3%，报1,865美元，稍早触及4月初来最低的1,862.50美元。
期锌 由2,136美元跌至2,118美元，稍早触及4月初来最低的2,112美元。期镍 收低300美元，报每吨13,300美元。
期锡 收挫3%，报14,900美元，为4月20日来最低。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)