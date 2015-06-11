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债券 | 2015年 6月 12日 星期五 00:53 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元上涨和4月南非制造业数据令人失望

路透约翰内斯堡6月11日 - 南非兰特兑美元周四下跌，美元上涨和4月南非制造业产出意外萎缩，令兰特跌至日内低位，但之后缩减跌幅。

1510 GMT， 兰特兑美元 下跌0.33%，报12.3800兰特，之前跌至低位12.4900兰特，因4月南非制造业较上年同期萎缩2%。

美元指数 上涨逾0.5%，受美国零售销售数据提振。

路透调查显示，分析师原本预计4月南非制造业产出上升1.4%。

投资者不愿建仓，静待周五标准普尔更新对南非的评级。一些交易商预计，南非评级不太可能被下调。(完)

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