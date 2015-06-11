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市场报道 | 2015年 6月 12日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因预报美国中西部将降雨

路透芝加哥6月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，
新作大豆合约跌幅最大，交易商称，因天气预报美国中西部大部份地区迎
来降水，将有利当地大豆生长。
    
    CBOT-11月大豆合约 下挫1.3%。近月7月大豆合约 下滑0.9%
。11月大豆合约将是今年秋季收割大豆的第一份大豆合约。
    
    豆油大跌，连跌第四天，也令大豆市场承压。
    
    指标CBOT-7月豆油合约 触及5月29日来最低，但在20日移动均
线附近得到技术支撑。
    
    豆粕期货下滑，但现货市场供应紧张限制期价跌幅。
    
    巴西Conab将2014/15年巴西大豆产量预估从9,507万吨上调至9,604万
吨。    
        
    7月大豆合约 收跌9-1/2美分，报9.40美元。
    
    7月豆粕期货 收低1美元，报313.4美元。
    
    7月豆油期货 收跌0.58美分，报33.29美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为267,252口，豆粕为111,508口，豆油为12
8,861口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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