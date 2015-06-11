芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因预报美国中西部将降雨

路透芝加哥6月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌， 新作大豆合约跌幅最大，交易商称，因天气预报美国中西部大部份地区迎 来降水，将有利当地大豆生长。 CBOT-11月大豆合约 下挫1.3%。近月7月大豆合约 下滑0.9% 。11月大豆合约将是今年秋季收割大豆的第一份大豆合约。 豆油大跌，连跌第四天，也令大豆市场承压。 指标CBOT-7月豆油合约 触及5月29日来最低，但在20日移动均 线附近得到技术支撑。 豆粕期货下滑，但现货市场供应紧张限制期价跌幅。 巴西Conab将2014/15年巴西大豆产量预估从9,507万吨上调至9,604万 吨。 7月大豆合约 收跌9-1/2美分，报9.40美元。 7月豆粕期货 收低1美元，报313.4美元。 7月豆油期货 收跌0.58美分，报33.29美分。 今日CBOT大豆预估成交量为267,252口，豆粕为111,508口，豆油为12 8,861口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)