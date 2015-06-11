全球金市：金价结束三日涨势，因美国数据提振美元扩大升幅

* 全球最大黄金ETF的黄金持仓量触及2008年来最低

* 钯金价格下滑至两个半月低位

路透纽约/伦敦6月11日 - 金价周四下跌，结束三日涨势，因全球股市上扬，且美国经济数据强劲燃点对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的预期，提振美元上涨。

美国5月零售销售增长1.2%，高于分析师预期的增长1.1%。

美国5月进口物价在连续10个月下降后上升，尽管最新一周初请失业金人数略多于预期，但仍在反映就业市场不断增强的区间内。

1827 GMT，现货金 下跌0.4%，报每盎司1,181.30美元。美国8月期金 收跌6.20美元，报每盎司1,180.4美元。

“强劲的美国数据是美国经济正在改善的最新迹象，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。

“如果美国数据继续强劲，美元上涨，我们不排除在美联储开始升息前，金价将跌至1,100美元的可能性。”

在周四美国数据公布后，美元指数 上涨0.6%，也令金价承压。

欧洲和美国股市从日内高位回落，此前国际货币基金组织(IMF)结束和希腊的债务协议磋商，IMF称，和希腊仍存在“重大分歧”。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust周三称，其黄金持仓量下跌0.2%至704.23吨，为2008年9月来最低。

现货银 上涨0.2%，报每盎司16美元。现货铂金 跌0.7%，报每盎司1,102.25美元。现货钯金 升0.1%，报每盎司742.75美元。钯金稍早触及4月1日来最低736.00美元。(完)

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