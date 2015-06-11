美国股市：在零售销售数据公布后攀升，医疗保健股涨幅居前

* IMF称和希腊仍存在“重大分歧”

* 5月美国零售销售上升1.2%，预估为上升1.1%

* 推特在盘后交易中暴涨，其首席执行官将离职

* 道指和标普500指数均上涨0.2%，Nasdaq指数升0.1%

路透6月11日 - 美国股市周四攀升，因零售销售数据提振消费者支出前景，且医疗保健股上涨。

礼来 、Gilead 和其他医疗保健股为标普500指数带来最大的提振，标普医疗保健股 上涨0.5%，是今日表现最好的板块之一。

礼来触及14年高位，收涨4.1%，报86.59美元，投资者期待礼来一实验性老年痴呆症药物的实验数据，预料未来几周该药将投入使用。礼来股价自周一收盘以来累计上涨10.3%。Gilead上扬1.2%，报119.13美元。

标普公用事业股 上升0.7%，今日升幅居首，因美国公债收益率回落。

5月美国零售销售急增，尽管汽油价格小幅上涨，但家庭增加购买汽车和一系列其他商品，这是经济成长终于开始加速的最新迹象。 标普零售股指数 上涨0.2%。

“今日公布的零售销售数据强劲，且略好于预期。想想冬季时零售销售是多么疲弱，因此，预计零售股将反弹，”Solaris Group首席投资长Tim Ghriskey说。

道琼工业指数 收高38.97点，或0.22%，至18,039.37点；标准普尔500指数 收涨3.66点，或0.17%，至2,108.86点；Nasdaq指数 上升5.820点，或0.11%，至5,082.509点。

零售销售数据强劲，之前公布5月就业岗位大幅增长、制造业活动趋稳，暗示第二季经济在开局迟缓后正在积累动能。

投资者对希腊问题仍持谨慎态度。国际货币基金组织(IMF)称，和希腊在布鲁塞尔举行的债务磋商结束后，IMF代表已离开布鲁塞尔，和希腊仍存在重大分歧。

软件制造商Citrix Systems 劲涨6.7%，报70.39美元，此前公司股东Elliott Management表示，Citrix Systems应该出售部份分支、削减支出和回购股票。

甜甜圈连锁店Krispy Kreme 上调2016年盈利预估区间的低端后，股价急升13.9%，报19.81美元。

石油和天然气生产商Hess 升4.9%，报68.83美元，公司表示，将以26.8亿美元将旗下半数Bakken中游资产出售给一家私募股权投资公司。

推特 周四在盘后交易中大涨5.6%，之前推特公布，其首席执行官Dick Costolo将离职。投资者对推特业务成长缓慢和公司管理层调整不满，Costolo面临巨大压力。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约58亿股，低于6月迄今日成交均值61亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,866和1,204家，比率为1.55:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,403和1,348家，比率为1.04:1。

有31只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及新低；有118只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，27只触及新低。(完)