金砖国家：6月11日股汇市收盘纵览

路透6月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月11日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.11%或1.07点，报976.78点。
中国股市：沪综指震荡收升，经济数据符合预期大盘高位缩量整理
中国汇市：人民币逆中间价微幅收跌，分红月汇价仍存下跌空间
香港股市：对MERS担忧缓解带动港股反弹，但前景不明朗
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巴西股市：指标Bovespa指数小幅上涨，银行类股和大宗商品出口商类股领涨。Bovespa指数 收跌0.35%，报53,688.51点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元下跌，因央行放慢货币互换展期速度，暗示对近期雷亚尔升势不安。雷亚尔兑美元 收报3.1053/60，上交易日收报3.1140/47。
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南非股市：指标Top-40指数 收跌0.22%，至46,149.59点。大盘综合指数 下滑0.15%，报51,881.45点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元上涨和4月南非制造业数据令人失望
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印度股市：NSE指数跌幅高达2%，因外国投资者继续抛盘。指标BSE指数 收跌1.75%，报26,370.98点。NSE指数 收跌1.96%，报7,965.35点，在5月7日以来首次跌破8,000点。
印度汇市：卢比兑美元 收报63.97/98，上日收报63.84/85。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌至950.380点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.49%，报517.45点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.86%，报54.798卢布。卢布兑欧元 跌0.33%，至61.700卢布。(完)
(整理 王丽鑫；审校 王颖)