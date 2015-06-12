《香港报摘》--信报6月12日

**要闻版头条**

--中国内地楼市“救市”措施效用浮现，首5个月全国商品房销售额终于回复增长，且是“价量齐升”。

***其他**

--星美控股 引入百度 、厚朴基金及天安财险为新股东，集团行政总裁郑吉崇称，日后将与百度在影视、娱乐、票务、线上众筹及版权等业务合作会更趋紧密。

--澳优 主要股东向台湾晟德大药 等机构出售逾1.9亿股股份，总代价为5.94亿元，交易完成后，晟德大药厂等以同等价格3.01港元向澳优作出全面收购。

--网龙 因巨额投资发展教育业务而持续录得季度亏损，公司副董事长梁念坚称，今明两年会继续在教育业务上作出巨额投资，首款产品于下半年才会推出。

--贸易发展局新任主席罗康瑞称，香港创业板有可能需要降低门槛，让更多发展科技业务的中小企可以上市融资，从而获得发展机会，同时香港应该有更多天使基金及风险资本。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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中国报摘