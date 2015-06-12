《香港报摘》--其他报纸重要消息6月12日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**明报**
--港交所 建议引入市场波动调节机制的谘询结果将于本月公布，港交所行政总裁李小加表示，市场已有共识，料于明年可正式推行。
**苹果日报**
--细价股疯炒焦点之一的百灵达 股份一拆十后三日累计飙升84.7%，市值冲破500亿港元，由年初至今股价急升87.7倍，大股东孙粗洪账面赚近190亿港元。
**东方日报**
--腾讯 近日与中石油 母公司中石油集团签订框架协议，寻求在移动支付、互联网金融、云计算及大数据等范畴展开合作。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。