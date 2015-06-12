《香港报摘》--其他报纸重要消息6月12日

**明报**

--港交所 建议引入市场波动调节机制的谘询结果将于本月公布，港交所行政总裁李小加表示，市场已有共识，料于明年可正式推行。

**苹果日报**

--细价股疯炒焦点之一的百灵达 股份一拆十后三日累计飙升84.7%，市值冲破500亿港元，由年初至今股价急升87.7倍，大股东孙粗洪账面赚近190亿港元。

**东方日报**

--腾讯 近日与中石油 母公司中石油集团签订框架协议，寻求在移动支付、互联网金融、云计算及大数据等范畴展开合作。（完）