《中国报摘》--中国证券报6月12日

* 头版头条:

--虽然MSCI官方暂未将A股纳入其指数体系，使得跟踪其新兴市场指数的约1万多亿美元基金仍在A股门外徘徊，但来自业界一线的信息表明，海外投资机构已经加快在A股布局，新增资金正在流向A股市场。

* 其他:

--Wind数据显示，截至6月11日收盘，两市共有1,024家上市公司公布中期业绩预告，除20家公司业绩不确定外，预喜公司（包括续盈）达651家，预喜比例超过60%。

--保监会相关负责人表示，有关部门正在研究保险公司发行优先股事宜，相关通知将于近期正式发布。同时，积极鼓励保险公司海外发行资本工具，并取得阶段性进展，进一步打开资本补充的空间。

--上海市浦东新区召开深化国资改革促进企业发展工作会议，正式发布浦东国资国企改革“18条”，明确提出优化国资布局，并将设立区级国资流动平台——上海浦东投资控股（集团）有限公司。

--平安养老副总经理鞠维萍表示，预计最迟到2016年，全行业企业年金整体规模将突破万亿。

--新潮实业 公告称，拟向隆德开元、隆德长青、中盈华元、宁波启坤等11名非关联方定向增发，购买其持有的浙江犇宝100%股权，该等资产作价22.1亿元；浙江犇宝主要资产为位于美国德克萨斯州Crosby郡的Permian盆地的油田资产，拥有已证实储量2,445.62万桶。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 曾祥进)