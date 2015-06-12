美国政经：快速通道贸易授权法案在众议院取得进展，周五将最终见分晓

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
如果“快速通道”贸易谈判授权法案获得批准，将由总统奥巴马签署之后成为法律，让奥巴马在协商TPP时拥有更多主动权，也可平息日本方面的疑虑。日本官员曾表示，TPP谈判需要这个法案。
美国众议院议长贝纳不愿打包票保证快速通道法案肯定会过关。
白宫派出财政部长杰克卢、劳工部长佩雷兹、白宫幕僚长Denis McDonough到国会山庄和众议院民主党人士一起为该项法案进行游说，由此可见这个议题对奥巴马的重要性。(完) (编译 郑茵/李婷仪 审校 张荻/张涛)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。