美国政经：快速通道贸易授权法案在众议院取得进展，周五将最终见分晓

如果“快速通道”贸易谈判授权法案获得批准，将由总统奥巴马签署之后成为法律，让奥巴马在协商TPP时拥有更多主动权，也可平息日本方面的疑虑。日本官员曾表示，TPP谈判需要这个法案。

美国众议院议长贝纳不愿打包票保证快速通道法案肯定会过关。

白宫派出财政部长杰克卢、劳工部长佩雷兹、白宫幕僚长Denis McDonough到国会山庄和众议院民主党人士一起为该项法案进行游说，由此可见这个议题对奥巴马的重要性。(完) (编译 郑茵/李婷仪 审校 张荻/张涛)