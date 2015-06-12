版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 08:10 BJT

《全球汇市》美元指数小升，欧元关注希腊情势

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1244 1.1257 -0.12 -7.05 1.2097

美元/日圆 123.59 123.39 +0.16 +3.27 119.68

欧元/日圆 138.96 138.90 +0.04 -4.02 144.78

美元/瑞郎 0.9338 0.9331 +0.08 -6.07 0.9941

英镑/美元 1.5510 1.5513 -0.02 -0.40 1.5573

美元/加元 1.2290 1.2290 +0.00 +5.78 1.1618

澳元/美元 0.7744 0.7753 -0.12 -5.19 0.8168

新西兰元/美元 0.7010 0.7005 +0.07 -10.09 0.7797

澳元/日圆 95.710 95.660 +0.05 -2.09 97.750

新西兰元/日圆 86.640 86.430 +0.24 -7.15 93.310

英镑/日圆 191.69 191.41 +0.15 +2.85 186.38

澳元/新西兰元 1.1042 1.1044 -0.02 +5.47 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 戴素萍/白云/陈宗琦；审校 张涛/郑茵/张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐