《中国报摘》--其他报纸重要消息6月12日

**上海证券报**

--中国保监会近日草拟了税优健康险业务暂行办法，在行业内征求意见。依据征求意见稿，投保人只能购买一份个人税优健康保险(保费2,400元/年)。保险公司应从商业健康保险信息平台对投保人身份和纳税情况进行验证，符合条件方可承保。

--用益信托统计数据显示，牛市正让投资人对于证券类信托的需求不断增长。2015年初至6月11日，各信托公司成立证券类集合信托规模总计1,293.65亿元，同比大增280.45%。

--传化股份 公布重组预案，拟向传化集团等定向增发，收购其合计持有的传化物流100%股权，本次交易作价200亿元；在考虑配套募资的情况下，传化集团持股比例也将由22.95%提升至60.18%。

--宝新能源 、塔牌集团 、超华科技 同时公告称，在确保主业稳健的前提下，塔牌集团拟与宝新能源一起作为主发起人，超华科技与广东其他一些民营企业作为一般发起人，联合设立广东客商银行，拟定注册资本20亿元。(完)