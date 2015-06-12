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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 08:10 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月12日

路透香港6月12日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7525港元<HK
 D=>)
                                                                                        
 美股道琼工业指数周四收高38.97点，或0.22%，报18,039.37点。因零售销售数据提振消费者支出前
 景，且医疗保健股上涨。            
                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       151.460   -0.26      24573            11.742       0.53
 中国铝业                      14.010    0.00      19845             4.345       1.27
 中国移动                      65.380    1.97     197578           101.372       1.27
 中国人寿                      23.160    2.34     118115            35.910       1.15
 中石油                       114.540   -0.35      33480             8.880       0.68
 中石化                        83.110    0.72      33131             6.443       0.83
 汇丰控股                      47.470   -0.21    1550245            73.602       0.62
 中电信                        64.740    0.95      13556             5.019       0.99
 中国联通                      16.710   -0.12     129213            12.954       1.36
 兖州煤业                       8.930   -1.54      13863             6.923      -0.39
 华能国际                      53.650    0.02      16365            10.398       1.15
 南方航空                      53.410    0.24       8597             8.281       1.49
 东方航空                      39.640   -2.15       7948             6.146       0.92
 中芯国际                       5.530   -0.72       1883             0.857      -0.30
 
    （完）

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