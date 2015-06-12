《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月12日

路透香港6月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7525港元<HK D=>) 美股道琼工业指数周四收高38.97点，或0.22%，报18,039.37点。因零售销售数据提振消费者支出前 景，且医疗保健股上涨。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 151.460 -0.26 24573 11.742 0.53 中国铝业 14.010 0.00 19845 4.345 1.27 中国移动 65.380 1.97 197578 101.372 1.27 中国人寿 23.160 2.34 118115 35.910 1.15 中石油 114.540 -0.35 33480 8.880 0.68 中石化 83.110 0.72 33131 6.443 0.83 汇丰控股 47.470 -0.21 1550245 73.602 0.62 中电信 64.740 0.95 13556 5.019 0.99 中国联通 16.710 -0.12 129213 12.954 1.36 兖州煤业 8.930 -1.54 13863 6.923 -0.39 华能国际 53.650 0.02 16365 10.398 1.15 南方航空 53.410 0.24 8597 8.281 1.49 东方航空 39.640 -2.15 7948 6.146 0.92 中芯国际 5.530 -0.72 1883 0.857 -0.30 （完）