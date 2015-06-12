《新兴市场重要经济事件预告》--6月12日-6月19日

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
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6月12日(五)
布鲁塞尔--第七届欧盟-墨西哥峰会。
新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)会见国有银行及金融机构首脑，评估其上财年的表现。
约翰内斯堡--南非财长内内在经济研究局年会发表演讲，聚焦南非经济增长制约因素、税改及货币政策(0600)。
6月15日(一)
土耳其博德鲁姆--20国集团(G20)财长和央行总裁副手级会议。
维也纳--奥地利央行召开主题为经济增长的长期前景的会议(至6月16日)。欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特等将发言。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。
6月16日(二)
土耳其博德鲁姆--20国集团(G20)协调人会议。
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer就2014/15年度金融稳定性召开记者会(0900)。
6月17日(三)
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(料不宣布利率决定)。
6月18日(四)
雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。
墨西哥城--墨西哥央行公布6月政策会议的会议记录(1400)。
6月19日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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