《新兴市场重要经济事件预告》--6月12日-6月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月12日(五)

布鲁塞尔--第七届欧盟-墨西哥峰会。

新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)会见国有银行及金融机构首脑，评估其上财年的表现。

约翰内斯堡--南非财长内内在经济研究局年会发表演讲，聚焦南非经济增长制约因素、税改及货币政策(0600)。

6月15日(一)

土耳其博德鲁姆--20国集团(G20)财长和央行总裁副手级会议。

维也纳--奥地利央行召开主题为经济增长的长期前景的会议(至6月16日)。欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特等将发言。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。

6月16日(二)

土耳其博德鲁姆--20国集团(G20)协调人会议。

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer就2014/15年度金融稳定性召开记者会(0900)。

6月17日(三)

华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(料不宣布利率决定)。

6月18日(四)

雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。

墨西哥城--墨西哥央行公布6月政策会议的会议记录(1400)。

6月19日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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