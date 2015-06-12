《独家新闻》黑莓新产品可能使用安卓系统--消息人士

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
黑莓执行长程守宗现在寄希望于新的设备管理系统BES12，该系统允许企业和政府客户不仅能在他们的内部网络上管理黑莓设备，还能在基于安卓、苹果iOS、微软Windows操作系统的设备上管理。
黑莓在这一转变中面临的一个障碍是，得说服大客户，黑莓的设备管理软件能在许多不同的平台上运行。
两位消息人士称，黑莓推出属于自己的基于安卓系统的设备，是在向怀疑人士发出讯号，告诉他们黑莓相信BES12系统不仅能管理，还能争取到基于其他操作系统的智能手机和平板电脑。
这两位消息人士还说，黑莓有可能在下一款滑块设备上采用安卓系统，该设备有可能在今年秋季发布。这款滑块设备既有触屏，也有实体键盘，用户可以依自己的喜好选择。(完)
(编译 李婷仪/白云; 审校 王丽鑫/孙茉莉)
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