《路透晚报》--6月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：部分指标现回暖迹象，7月开始全国劳动力试调查--统计局

中国国家统计局人口和就业统计司高级统计师张志斌周五表示，中国经济仍在合理区间且部分指标出现回暖迹象；受政府促就业举措的影响，5月调查失业率在5.1%左右，较上月有所下降。

--中国反腐：前政治局常委周永康一审被判无期徒刑，受贿近1.3亿元--新华

新华社周四报导称，中国前中央政治局常委、前中央政法委书记周永康犯受贿醉、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪，被天津市第一中级法院一审判处无期徒刑，其受贿共计折合人民币1.29亿余元；周永康当庭表示服从法庭判决，不上诉。

--香港社会：全部46宗MERS怀疑个案证实对病毒呈阴性反应--卫生署

香港卫生署周五称，46宗中东呼吸综合征（MERS）怀疑个案，经化验证实全部对MERS病毒呈阴性反应，迄今为止香港没有任何确诊病例。

--欧盟欲与中国争夺在拉美影响力

由于无法像中国那样承诺在拉美投资2,500亿美元，欧盟周四寻求其他办法来避免在该地区被边缘化，比如新的贸易协议、免签证以及深化关系等。

【金融】

--中国央行：拓宽人民币跨境投融资渠道，考虑推出QDII2试点和深港通

中国央行发布《人民币国际化报告》指出，目前中国距实现人民币资本项目可兑换的目标并不遥远。将进一步拓宽人民币跨境投融资渠道，稳妥扩大境内企业境外借用人民币试点范围，并考虑推出合格境内个人投资者（QDII2）境外投资试点和“深港通”。

--两岸金融：工行及永丰金对完成工行入股永丰银20%股权表乐观--消息

一位熟悉此事的消息人士透露，中国最大银行--工商银行 及台湾小型金控--永丰金控 皆对完成工行参股永丰银行20%股权案表示乐观。

【固定收益】

--中国债市动态：现券收益率微幅盘整，宏观数据披露期过后重归淡静

在昨日经济金融数据密集披露后，中国银行间债市周五早盘交投重归淡静，现券收益率微幅盘整，国债期货则小幅下行。交易员表示，数据超预期因素不多，5月新增信贷及社融虽回暖，但市场对宽货币预期不改，现券跟进调整动力不大。

--中国票据市场：转贴利率本周大幅反弹，半年末银行压规模收票需求骤减

中国票据市场转贴利率本周大幅反弹。半年末将至，不少银行都在控制票据规模，收票需求骤减，而且资金利率在半年末时点前似乎也有触底小涨的势头，短期市场预期显谨慎，致转贴利率自低位快速回升。

--中国货币市场：资金仍稳回购利率续小涨，下周IPO扰动重心料再抬升

中国银行间市场周五资金面仍基本维持稳定，主要回购利率则延续小涨，跨新股IPO申购周期的14天品种再升约10个基点(bp)；而下周新一轮IPO将登场，预计资金价格受扰动，成交重心将继续有所抬升。

--中国债市：广西有色13亿元中票如期兑付，避免成为第二例违约国企债

中国债市又一违约风险事件警报解除。此前曾向投资人提示偿付风险的广西有色金属集团周四晚发布公告称，公司发行的13亿元人民币中期票据（12桂有色MTN1） 将如期兑付。

--新债招标：山西三至10年四期地方债利率全部落在下限--业内人士

业内人士周五透露，中国山西省下午招标的四期一般地方债，利率全部落在投标区间下限。三、五、七和10年利率依次为2.87%、3.25%、3.52%和3.58%，对应投标倍数为3.23倍、2.74倍、2.68倍和2.44倍。

--新债招标：广东三至10年四期地方债利率全部落在下限--业内人士

业内人士周五透露，中国广东省上午招标的四期一般地方债，利率全部落在投标区间下限。三、五、七和10年利率依次为2.87%、3.25%、3.52%和3.58%，对应投标倍数为2.45倍、2.33倍、2.25倍和2.03倍。

【外汇】

--《人民币综述》自贸区资本项目可兑换进程下半年将好戏连连

近期中国利率市场进程明显加快，这对人民币资本项目可兑换提出更高要求，国内银行通过上海自贸区向境外机构发行同业存单(NCD)即将成行，这不仅是利率市场化的积极探索，也可逐步实现内外利率均衡，亦增添人民币跨境双向流通新渠道，助力人民币资本项目开放。

--中国汇市：人民币早盘微跌分红月购汇较旺，短期难改窄幅整理走势

人民币兑美元即期周五早盘微跌，中间价小幅贬值，和国际美元 .DXY 表现相符。交易员表示，市场波动区间极为狭窄，各方交投意愿不足，虽是分红月购汇需求较旺，但市场依旧稳如磐石，短期料难突破窄幅整理区间。

--中港个股：工商银行在海湾地区发行5亿美元债券，获五倍超额认购

中国以市值计最大银行--中国工商银行日前在海湾地区发行5亿美元债券，并获得五倍超额认购。这是中资商业银行首次在海湾地区发行美元债券，

--离岸人民币：中国债市开放步伐将影响人民币国际化进程--专家

中国交通银行首席经济学家连平周四称，中国债券市场的开放正在进行中，会成为影响人民币国际化步伐顺利与否的关键，预期RQFII及QFII等境外投资者范围将进一步扩大，并将取消资格及额度审批制度，推行银行备案制管理。

--银行观点：中国将在2018年实现人民币资本账“有管理可自由兑换”--渣打

渣打银行周四称，预期中国将在2018年达至人民币资本账“有管理的可自由兑换”目标，在此之前中国会推出新措施促进人民币更自由使用。人民币已符合被纳入国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子的技术要求，重申今年内被纳入的机会有六成，最迟会于2020年被纳入。

【证券/行业】

--《技术分析》中国股市沪综指仍有脉冲式上攻机会，但持续性有限

中国股市沪综指本周维持高位震荡走势，成交量前高后低。技术面显示，大盘在越过5,070点附近重要技术位置后，上攻动力开始减弱，市场谨慎情绪升温，短线虽仍有脉冲式上攻机会，但持续性料有限，冲高后反复回落几率较大；中线看，周线继续收红，显示中级上升趋势持续，五周均线对大盘仍有较强支撑力度。

--中国股市：沪综指震荡收升，市场观望情绪较浓结构性机会犹存

中国股市沪综指周五震荡收升。分析师指出，大盘升至高位后，市场观望情绪较浓导致上涨乏力、下跌有限。在下周多只新股发行冻结资金且端午小长假即将到来之际，估计大盘维持缩量滞涨、高位震荡整理的格局。

--中国个股：宝钢股份7月热轧和冷轧钢材售价均较上月下调80元/吨

中国最大钢铁企业之一的宝钢股份周五宣布，其主要产品--热轧和普冷产品7月售价在6月份价格基础上均下调80元人民币/吨。

--中国股市：MSCI明晟推迟纳入A股是正确决定--资深投资人莫比尔斯

美国指数供应商MSCI明晟决定暂不将中国A股纳入其新兴市场指标股指，坦伯顿(Templeton)新兴市场集团执行主席莫比尔斯(Mark Mobius)周四表示，这一决定是正确的。

--反腐调查“良药苦口” 中国医药行业利润加速回升

中国医药企业销售额加速增长，利润率也在改善，这显示中国医药市场可能正在摆脱反腐败和高药价的冲击。

--中国国企：上海浦东出台国资改革方案，将设区级国资流动平台--报载

上海证券报周五报导，上海市浦东新区出台国资改革方案，在推进区直属公司重组的同时，还将设立区级国资流动平台，将竞争类企业股权划入平台公司。

--香港新股：中国家居商场营运商红星美凯龙IPO拟筹高至9.31亿美元

据路透周五获得的销售文件显示，中国家居装饰及家俱商场营运商--红星美凯龙拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至9.31亿美元，并已锁定五名基石投资者。 (完)