《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月12日

*工商时报：

--房地合一实价课税上周三读通过，建商、代销业预期递延性买盘可望陆续出笼，近期积极抢攻下周即将来临的端午节连续假期，推出新案，期盼争取税制改革底定后的房市买气；市场预期，这一波推案热潮可望从5月20日档期一路烧到9月28日档期，成为今年最强的一波推案潮。

--金管会推动金融进口替代政策成效显着。金管会公布前五月成绩单，在推动国际板债券发行部分，今年前五月发行金额达5,243亿台币，距离6,000亿元的目标已达成87.38%；保险业资金回流投资境内的外币计价债券金额达1兆(万亿)479亿台币，占整体发行金额86%。

*经济日报：

--为促进经济发展，吸引优秀港澳人才来台创业，内政部部务会报通过〞香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法〞修正草案，增列港澳创业家得申请来台居留及定居，居留连续满五年且符合要件者得申请定居(即成为国民)，以吸引港澳居民来台创业。

--台湾出口一连数月衰退，经济部昨日在行政院会上祭出三策略，一要以〞整体解决方案〞前进海外；另一则要启动〞投资带动出口〞，并将投资目标市场瞄准双印--印度和印尼；第三则是强化出口拓销政策。

--金管会表示，已洽央行同意近期将修正发布相关规定，开放银行得于航空站及港口设立〞分行服务处〞，提供境外客户金融服务。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。