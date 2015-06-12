中国国企：上海浦东出台国资改革方案，将设区级国资流动平台--报载

路透上海6月12日 - 上海证券报周五报导，上海市浦东新区出台国资改革方案，在推进区直属公司重组的同时，还将设立区级国资流动平台，将竞争类企业股权划入平台公司。

报导称，浦东新区昨日召开深化国资改革促进企业发展工作会议，正式发布浦东国资国企改革“18条”；根据方案，还将设立区级国资流动平台--上海浦东投资控股(集团)有限公司，新区国资系统内市场竞争类企业的股权将划转至平台，由平台履行“管资本”职能。

与此同时，包括外高桥、金桥、浦发、港城等10多家企业作为这次改革的先锋，率先迎来新一轮重组或合并。其中，南汇工业园区公司将并入金桥集团、外高桥集团将借力外高桥股份实现整体上市、南发集团划入浦发集团、海洋高新公司并入港城集团。

浦东国资国企改革“18条”主要目标是：促进区域功能开发专业化、国企改制重组市场化、国资分类监管法制化，激发国有企业活力动力，提升国资运营效率，形成适应浦东二次创业要求的国资布局、形成适合混合所有制经济成长的发展环境等。

在改革方案推出后，相关上市公司已有后续动作，浦东金桥 公告称，拟将金桥集团所持有的公司15％股份无偿划转至浦东国资委筹建中的上海浦东投资控股（集团）有限公司。