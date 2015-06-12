日本央行：若通胀趋势改善，则不必再施刺激--审议委员原田泰

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京6月12日 - 据日本产经新闻周五报导，日本央行审议委员原田泰表示，即便到下一财年上半年通胀率仍不能达到2%的目标水平，央行仍可暂不扩大刺激计划。
由于油价挫跌和国内需求疲软导致通胀率止步不前，日本央行4月推迟了实现通胀目标的时间，目前预计通胀率将在2016财年上半年左右达到2%。
“如果通胀率趋近于2%，我认为我们就不必再踩油门了，”原田泰在日本产经新闻周五刊发的一篇专访中表示。
他还说，通胀率将从今年秋季左右加速上升，只要总体物价受经济改善带动保持上升态势，就没有必要再放松政策。
原田泰表示，如果日本央行再次行动，那么其中一个选项可能是，下调金融机构在日本央行账户的超额准备金利率。该利率实际上就是货币市场利率的底线。
他说，下调该利率可以刺激经济，因为这可使银行加大投资和贷款投放，而不是让巨额现金趴在央行账户上毫无作为。(完) (编译 王颖；审校 许娜)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。