日本央行：若通胀趋势改善，则不必再施刺激--审议委员原田泰

路透东京6月12日 - 据日本产经新闻周五报导，日本央行审议委员原田泰表示，即便到下一财年上半年通胀率仍不能达到2%的目标水平，央行仍可暂不扩大刺激计划。

由于油价挫跌和国内需求疲软导致通胀率止步不前，日本央行4月推迟了实现通胀目标的时间，目前预计通胀率将在2016财年上半年左右达到2%。

“如果通胀率趋近于2%，我认为我们就不必再踩油门了，”原田泰在日本产经新闻周五刊发的一篇专访中表示。

他还说，通胀率将从今年秋季左右加速上升，只要总体物价受经济改善带动保持上升态势，就没有必要再放松政策。

原田泰表示，如果日本央行再次行动，那么其中一个选项可能是，下调金融机构在日本央行账户的超额准备金利率。该利率实际上就是货币市场利率的底线。