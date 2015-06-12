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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 08:58 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆势将继续冲高，有来自日本的投资兴趣

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* 英镑/日圆最近上涨的背后看来是资金流动支撑，有来自日本的投资兴趣

* 欧元区债券大跌促使日本基金另寻渠道

* 英国公债收益率更吸引人，10年期收益率超过2%，英国央行按兵不动无阻涨势

* 英镑/日圆上日飙升至191.93，目前在略低于该水平整固

* 192.00之前仍有强力阻力，6月5日高位191.94和6月8日高位191.86也有阻力(完)

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