《汇市简讯》英镑/日圆势将继续冲高，有来自日本的投资兴趣

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 英镑/日圆最近上涨的背后看来是资金流动支撑，有来自日本的投资兴趣
* 欧元区债券大跌促使日本基金另寻渠道
* 英国公债收益率更吸引人，10年期收益率超过2%，英国央行按兵不动无阻涨势
* 英镑/日圆上日飙升至191.93，目前在略低于该水平整固
* 192.00之前仍有强力阻力，6月5日高位191.94和6月8日高位191.86也有阻力(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。