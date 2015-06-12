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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 08:58 BJT

全球金市：金价受到强劲美国经济数据压制，但周线可望上涨

尽管另一项数据显示，上周初请失业金人口小幅增加，但该数据处于
反映就业市场供应收紧的区间内。经济改善可能促使美国联邦储备理事会
(FED/美联储)在9月升息。 

    升息将推升美元，并打压无息资产黄金的需求。
    
    美元指数周四上涨，受强劲经济数据拉抬，这使得黄金对于其他货币
持有者而言更加昂贵，也损及黄金的避险魅力。
    
    不过美元指数周线料下跌1.3%，因本周稍早日本央行总裁黑田东彦表
示日圆已经“非常疲弱”后，美元兑日圆重挫。
    
    美元跌势推动黄金周线上涨0.8%，之前金价连续三周下滑。
    
    希腊债务协商的进展并未给予金价太多支撑。国际货币基金组织(IMF
)周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下
布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数
。 (完)

          
      
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 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 王兴亚/王丽鑫)

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