全球金市：金价受到强劲美国经济数据压制，但周线可望上涨

尽管另一项数据显示，上周初请失业金人口小幅增加，但该数据处于 反映就业市场供应收紧的区间内。经济改善可能促使美国联邦储备理事会 (FED/美联储)在9月升息。 升息将推升美元，并打压无息资产黄金的需求。 美元指数周四上涨，受强劲经济数据拉抬，这使得黄金对于其他货币 持有者而言更加昂贵，也损及黄金的避险魅力。 不过美元指数周线料下跌1.3%，因本周稍早日本央行总裁黑田东彦表 示日圆已经“非常疲弱”后，美元兑日圆重挫。 美元跌势推动黄金周线上涨0.8%，之前金价连续三周下滑。 希腊债务协商的进展并未给予金价太多支撑。国际货币基金组织(IMF )周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下 布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数 。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 王兴亚/王丽鑫)