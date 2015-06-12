南华期货：中国期指多空方双双减仓，振荡走势将延续

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月12日的《期货日报》：
周四，股指期货高位振荡，沪深300股指期货主力合约IF1506以5282点开盘，高开29.2点，最低跌至5221.6点，最高涨至5332.2，尾盘收于5299.6点。
前20名席位在IF1506、IF1507和IF1509合约上共持买单106586手、卖单121283手。主力净空持仓量14697手，较前一交易日大幅减少5356手。进一步来看， IF1506合约前20多方合计减持买单2454手，前20空方合计减持卖单6196手。其中安信期货、南华期货、永安期货、中信期货和倍特期货席位分别小幅减持买单1069手、1016手、1009手、959手和879手，但光大期货和广发期货席位分别增仓3368手和595手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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