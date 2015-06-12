南华期货：中国期指多空方双双减仓，振荡走势将延续

周四，股指期货高位振荡，沪深300股指期货主力合约IF1506以5282点开盘，高开29.2点，最低跌至5221.6点，最高涨至5332.2，尾盘收于5299.6点。

前20名席位在IF1506、IF1507和IF1509合约上共持买单106586手、卖单121283手。主力净空持仓量14697手，较前一交易日大幅减少5356手。进一步来看， IF1506合约前20多方合计减持买单2454手，前20空方合计减持卖单6196手。其中安信期货、南华期货、永安期货、中信期货和倍特期货席位分别小幅减持买单1069手、1016手、1009手、959手和879手，但光大期货和广发期货席位分别增仓3368手和595手。(完)