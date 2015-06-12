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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 09:00 BJT

国际油市：油价下跌，因沙特表示将增产满足需求

但这轮涨势因全球经济前景黯淡以及沙特准备增产而告暂停。最大原油出口国沙特称，准备在未来几个月增加石油产量至纪录新高，以满足不断增加的全球和国内需求。

0035GMT，美国近月原油合约 跌0.25美元至每桶60.52美元。

布兰特原油期货 跌0.29美元至每桶64.82美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/王颖；审校 王丽鑫/王兴亚)

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