国际油市：油价下跌，因沙特表示将增产满足需求

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
但这轮涨势因全球经济前景黯淡以及沙特准备增产而告暂停。最大原油出口国沙特称，准备在未来几个月增加石油产量至纪录新高，以满足不断增加的全球和国内需求。
0035GMT，美国近月原油合约 跌0.25美元至每桶60.52美元。
布兰特原油期货 跌0.29美元至每桶64.82美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/王颖；审校 王丽鑫/王兴亚)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。