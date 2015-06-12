版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 08:56 BJT

国泰君安期货：淡季成交惨淡沪钢价格可继续沽空

以下内容节选自6月12日的《期货日报》：

近期螺纹期货振荡反复，涨跌都难以出现明确方向。调研结果显示，5月虽为传统钢材需求旺季，但市场销售惨淡，钢价连续下挫，并创下近十年来新低水平。铁矿走势与螺纹形成强烈反差，矿价连续上涨，普氏62%指数连续多日强势运行在60美金上方。综合来看，螺纹钢振荡格局将延续，价格重心将出现一定下移。

　　从市场销量来看，5月国内市场销售整体偏弱，环比、同比都出现不同程度销量下滑，钢厂和贸易商全面降价抢占有限需求。从下游工地反馈来看，华南持续雨水影响施工，华东、华北新开工有限，工地资金拖延、项目进展缓慢的情况没有任何缓解。同时，市政基建项目也存在资金和人员不到位，软性消极怠工的情况。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐