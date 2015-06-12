《交易视点》台债与欧美债市背道而驰，中油定价有助债市走稳--元大宝来证

路透台北6月12日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周美国公债新券标售需求稳定，海外投资买盘对持有美国公债依然维持相当大的兴趣，使得殖利率上弹幅度获得喘息，但5月零售销售数据符合预期，稳定增长1.2%，显示经济活动有好转倾向，让美联储在9月升息机率大大提升，而希腊债务协商也牵动欧美债市殖利率，因债务问题具有传染现象，可能扩及西班牙与义大利等国。

台湾公债市场殖利率走自己的路，与欧美债市背道而驰，在昨日南韩公布降息讯息，虽央行声称南韩殖利率曲线仍高于台湾，但在出口竞争者与汇率考量下，台湾央行若有意愿随美国升息将面临较大压力，在银行资金逢高有买盘防守的情况下，公司债中油定价为近期低点，有助于台债殖利率走稳，预估十年增额券104/5期 成交区间1.52%-1.57%，五年券104/9期 在0.98%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)