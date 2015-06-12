银河期货：后市沪铜价格将向年内低点靠拢

在伦铜下跌9%、上海铜下跌7%后，本周铜价出现反弹。从主导因素上看，有美元汇率的回落，有市场对中国刺激政策的预期。但考虑到铜的基本面正在转向过剩，我们认为铜价反弹的空间有限。伦铜在6000—6200美元/吨有坚强的压力，国内铜价也难突破44000—45000元/吨。后市铜价仍有向今年年初低点下行的可能。交易上，空单操作为主。

从铜的主要消费行业来看，电缆和空调行业都不乐观。由于固定资产投资增速持续放缓，中国电缆行业整体情况不佳，继2014年再次放缓后，2015年甚至出现不增长或微幅下降的情况。从行业了解的情况，电缆行业只有在3、4月有所恢复，但从5月开始便已走低，6月更是不乐观。当然，目前相对还好的电缆厂是与高铁、轨道交通和国网定单有关的电缆厂，但前两者用铜量有限。国网的定单总是有滞后性，目前执行的单子是去年年底的标的。今年上半年整个电网和电力公司招标量下降幅度超过15%，下半年的定单将会很差。(完)