金属期市：伦铜可能连跌第四周，中国需求前景蒙阴

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
C 美国5月零售销售急增，尽管汽油价格小幅上涨，但家庭增加购买汽车和一系列其他商品，这是经济成长终于开始加速的最新迹象。
C 国际货币基金组织(IMF)周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。
非洲第二大铜生产国赞比亚(尚比亚)央行总裁周三表示，该国债务增加，因铜价下跌令政府收入受创。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 孙茉莉/王丽鑫)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。