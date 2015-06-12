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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 09:08 BJT

金属期市：伦铜可能连跌第四周，中国需求前景蒙阴

C 美国5月零售销售急增，尽管汽油价格小幅上涨，但家庭增加购买汽车和一系列其他商品，这是经济成长终于开始加速的最新迹象。

C 国际货币基金组织(IMF)周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。

非洲第二大铜生产国赞比亚(尚比亚)央行总裁周三表示，该国债务增加，因铜价下跌令政府收入受创。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 孙茉莉/王丽鑫)

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