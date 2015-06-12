宝城期货：大连焦煤期货短期将考验700元/吨关口

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月12日的《期货日报》：
焦煤期货主力1509合约在下探至650元/吨左右止跌企稳，随即走出一波小幅反弹行情，不过逼近700元/吨关口时，遭遇较强阻力。未来能否突破该阻力位，将取决于下游需求的表现。但从目前来看，短期内焦煤或将继续振荡调整。
最近几年由于煤炭产能严重过剩，煤炭价格持续走低，而当跌至400元/吨下方时，煤炭企业严重亏损，这导致我国煤炭产量出现较大的负增长。数据显示，自2013年年初以来，我国煤炭产量多数时间都是负增长，今年同比增速为-7%左右。在低价抑制供应的同时，政府亦积极出台政策帮助企业脱困，并且煤炭价格越低，政策力度越大。市场自身供需调节与政策托底是煤炭价格止跌企稳的关键因素，煤炭价格企稳则意味着焦煤在成本端获得支撑，这也是前期焦煤期货价格能够止跌回升的主要原因。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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