宝城期货：大连焦煤期货短期将考验700元/吨关口

焦煤期货主力1509合约在下探至650元/吨左右止跌企稳，随即走出一波小幅反弹行情，不过逼近700元/吨关口时，遭遇较强阻力。未来能否突破该阻力位，将取决于下游需求的表现。但从目前来看，短期内焦煤或将继续振荡调整。

最近几年由于煤炭产能严重过剩，煤炭价格持续走低，而当跌至400元/吨下方时，煤炭企业严重亏损，这导致我国煤炭产量出现较大的负增长。数据显示，自2013年年初以来，我国煤炭产量多数时间都是负增长，今年同比增速为-7%左右。在低价抑制供应的同时，政府亦积极出台政策帮助企业脱困，并且煤炭价格越低，政策力度越大。市场自身供需调节与政策托底是煤炭价格止跌企稳的关键因素，煤炭价格企稳则意味着焦煤在成本端获得支撑，这也是前期焦煤期货价格能够止跌回升的主要原因。(完)