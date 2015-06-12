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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 09:04 BJT

香港新股：红星美凯龙家居IPO拟筹高至9.31亿美元--销售文件

路透香港6月12日 - 据路透周五获得的销售文件显示，中国家居装饰及家俱商场营运商--红星美凯龙IPO-REDS.HK拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至9.31亿美元。

文件显示，该公司拟发售5.4359亿股股份，招股价区间为每股11.18-13.28港元，集资60.77-72.19亿港元。

公司并锁定五名基石投资者，其中包括Falcon Edge，合共认购其3.3亿美元的IPO股份。（完）

(编译 雷美珍；审校 黄凯)

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