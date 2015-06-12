香港新股：红星美凯龙家居IPO拟筹高至9.31亿美元--销售文件

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月12日 - 据路透周五获得的销售文件显示，中国家居装饰及家俱商场营运商--红星美凯龙IPO-REDS.HK拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至9.31亿美元。
文件显示，该公司拟发售5.4359亿股股份，招股价区间为每股11.18-13.28港元，集资60.77-72.19亿港元。
公司并锁定五名基石投资者，其中包括Falcon Edge，合共认购其3.3亿美元的IPO股份。（完）
(编译 雷美珍；审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。