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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 09:07 BJT

美国债市：6月10日当周外国央行增持美国公债和机构债

路透纽约6月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至6月10日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加40.85亿美元，至3.360兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周增加33.51亿美元，至3.028兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周增加5.28亿美元，至2,878.16亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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