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货币新闻 | 2015年 6月 12日 星期五 09:29 BJT

芝加哥期市：小麦期货持于一周低点附近，周线可能收低

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 505.25 1.00 +0.20% -5.07% 498.50 47

CBOT玉米 355.75 -0.75 -0.21% -2.53% 360.79 41

CBOT大豆 943.00 3.00 +0.32% -0.89% 950.71 51

CBOT稻米 $9.72 -$0.08 -0.82% -2.66% $9.73 45

美国原油 $60.51 -$0.26 -0.43% -1.50% $59.56 55

汇率

欧元/美元 $1.125 -$0.007 -0.65% -0.29%

美元/澳元 0.775 -0.001 -0.15% +0.77%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/陈宗琦；审校 王丽鑫/张涛)

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