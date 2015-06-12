中国股市：MSCI明晟推迟纳入A股是正确决定--资深投资人莫比尔斯

莫比尔斯说，尽管中国政府已暂停向境外投资者征收资本利得税，但这仍是个问题。

“我们不希望受到资本利得(税)有可能恢复实施的困扰，”他在伦敦的新闻简报会上对记者表示。

根据2014年6月以来的数据，大概有1.7万亿(兆)美元的投资资金追踪明晟新兴市场指数。如果中国A股被纳入该指数，那么假以时日，估计可能将有4,000亿美元资金进入中国股市，并将助推人民币国际化进程。

在沙特周一向外国投资者开放其市值5,660亿美元股市的前夕，莫比尔斯谈到在沙特投资的问题。他表示将坚持当前通过参与凭证(P-notes)进行投资的体制。

“他们说要开放市场，但实际上只是非常非常有限的开放，真正要直接投资的时候，就会有很多的如果...和但是，”他说。