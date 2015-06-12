台湾汇市：台币盘初实质交易稳中偏强，台股走稳外资小幅汇入

路透台北6月12日 - 台币兑美元 周五盘初盘整趋升。汇银人士表示，受惠台股走稳及外资小幅汇入，令台币表现不弱。

他们表示，盘初见到少数大型外资汇入，但并不显着。由于美国上日公布的零售销售数字偏强，提振美元气势，市场对下周美国联邦储备理事会的会议结论，也将升息时点提早到9月左右。

〞今天有些外资进来，出口商不多。〞一位大型商银交易人士说。他们也表示，对于下周美联储的会议结果，各方显得审慎，尤其是先前美元兑台币实质汇价升至31.120左右，却没持续走强，更令市场失望，对后市观望居多。

下周三美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布利率决议，之后将宣布政策声明，主席叶伦也将举行记者会。

韩元 盘初交易在1,110.1；上日收在1,108.8。

本地时间1012，台股 升0.11%，弱于MSCI明晟亚太除日本指数 0.22%升幅。台币早盘实质交易区间落在30.888-30.939；上日交易区间在30.894-30.937。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元仍为折价，幅度较上日稍深；一个月美元/台币远汇 暂报30.850/30.870，上日收在30.920。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.880-30.950

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