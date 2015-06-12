香港个股：中讯软件向中融信托配售本金额2亿港元可换股债券

路透香港6月12日 - 中国外包软件开发商--中讯软件 称，同意向中融国际信托有限公司配售本金总额2亿港元之可换股债券，倘悉数换股，后者将占其5.73%股份。

中讯软件原本计划向不少于六名投资者配售价值8亿港元之可换股债券，现更改发行规模和配售对象数目限制。

债券的初步换股价为每股2.5港元，倘中融行使兑换权，中讯软件将要发行8,000万股股份予对方，相当于经扩大后股本5.73%，位列前五名股东。

据此前的公告，债券期限为两年，年利率30%，倘换股条件获达成，首年年利率修订为5%，翌年15%，不设赎回。换股期为2015年10月2日或换股权增设日期（以较早者为准）起。

中讯软件拟将配售所得款项用作一般营运资金及发展移动游戏及运动相关移动应用业务。

香港时间09:41，该股跌1.01%，报3.92港元。（完）

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