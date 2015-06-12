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市场报道 | 2015年 6月 12日 星期五 09:54 BJT

《汇市简讯》欧元/美元亚洲时段买气温和，交投于1.1235-62区间

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* 欧元/美元亚洲时段买盘温和，从1.1235略涨至1.1262

* 技术支撑位在上升的200小时移动均线附近再次获得确认，该均线隔夜切入位在1.1188，目前切入位在1.1209

* 小时图上其他技术指标不具决定性。一目均衡转换线/基准线切入位在1.1250/57，100小时移动均线切入位在1.1256

* 日线图上有不错的支撑。一目均衡转换线位置在1.1151，一目均衡基准线在1.1143，100日移动线切入位在1.1062。(完)

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