更新版 1-香港新股：中国家居商场营运商红星美凯龙IPO拟筹高至9.31亿美元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透香港6月12日 - 据路透周五获得的销售文件显示，中国家居装饰及家俱商场营运商--红星美凯龙IPO-REDS.HK拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至9.31亿美元，并已锁定五名基石投资者。
文件显示，该公司拟发售5.4359亿股新股，招股价区间为每股11.18-13.28港元，集资60.77-72.19亿港元。新股编号“1528.HK”
公司并锁定五名基石投资者，合共认购其3.3亿美元的IPO股份。这些投资者包括Falcon Edge Capital、格力电器 、中国建材 、山东国有资产投资公司以及资产管理公司Bosvalen。
红星美凯龙主要股东为红星投资及私募股权公司华平 。红星投资由公司董事长兼创办人车建兴及其胞妺车建芳持有。
截至去年末，该公司经营52个自营商场及106个委管商场，总经营面积分别约403及672万平方米，就零售额计在中国连锁零售商场行业市场份额10.8%，占商场市场份额3.9%。
公司于2012-14年度收入分别为52.5、63.6及79.4亿元人民币，净利19.1、30.1及36.3亿元。
是次上市筹资所得款项主要用作9个新的自营商场开发资金、投资及收购其他家居商场及再融资。
联席上市保荐人为中金香港证券、高盛 以及摩根士丹利 （完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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