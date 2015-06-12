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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 10:47 BJT

路透基点：七家银行签署山东核电逾300亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，山东核电有限公司一笔22年期融资案已募集至少300亿元人民币(48.3亿美元)，资金用于支持海阳核电二期工程项目建设。

根据汤森路透基点资料，这是中国今年完成的规模第二大贷款，仅次于2月时雅砻江流域水电开发有限公司的535.4亿元人民币贷款。

消息人士之一称，七家国有银行承贷山东核电贷款。

这七家银行分别为：中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国国家开发银行、中国进出口银行、中国工商银行及中国邮储银行。

贷款分别人民币及美元部分。消息人士之一称，人民币部分利率低于中国人民银行基准利率的100%。

签字仪式于5月22日举行。

根据一篇新华社报导，借款人上次筹办银团贷款是在2009年6月，完成一笔362.89亿元人民币贷款，用于海阳核电一期工程项目。国家开发银行和中国工商银行为头行，国开行担任贷款代理行与担保代理行。

海阳核电站母公司山东核电，为中国电力投资集团公司子公司。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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