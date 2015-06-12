港报社评：巨款买票论将泛民绑得更紧--信报6月12日

距离政改方案提交立法会表决尚余几天，本来形势已是否决的机会远远大于通过，现在再加上两项元素，否决几乎是板上钉钉的了。

第一项元素是民意调查走势，由中大、港大及理大合作进行的政改滚动民调，前天首次出现支持率和反对率打成平手的情况，同样是百分之四十二点八；昨日最新的数字则显示，反对率已经从后赶上超越支持率，前者升至百分之四十三，后者跌至百分之四十一点七。

尽管三大民调的可靠性备受建制派质疑，其他团体包括香港团结基金和政改民意关注组分别委托中大和岭大所进行的大众民调，都显示希望特首普选方案通过的市民仍占多数，其中据前者昨天公布的最新数字，认为立法会应该通过方案的受访者占百分之四十九点四，认为不应该的有百分之三十九点五，但与取得＂三分之二支持＂的压倒性优势相距尚远，政府企图打民意牌的愿望已成泡影。原本声称不会受到民意左右的泛民主派，如今更可以凭三大民调＂反对多过支持＂的最新结果高声表示，顺应民意，否决政改了。

第二项元素是买票传言，金额赫然是3亿港元。关于江湖上这么一个巨款买票说法，有必要仔细地揣摩一下，因为情况相当突兀而且诡异。

传言可信吗？说句老实话，可信性绝对不高，最主要是无名无姓无相片无证据，难免予人一面之词或者捕风捉影之感，唯一愿意公开身份支持这个讲法的是人民力量议员陈伟业，但他亦只说＂有民主派议员亲口向他表示＂，无法提供更多实质资料。其次是按常理推测，假如买票确有其事，愿意被黑金收买的人一定不会张扬；不愿意接受贿款的话，当事人大可向警方或者廉署举报，一来以示清白，二来借力打力将政改方案彻底扳倒。要是有民主派议员挺身而出举报＂中间人开价贿选＂，指名道姓透露个中原委，必定带来非常震撼的效果。可是，没有人举报。

虽说空穴来风未必无因，但买票论毕竟流于口讲无凭，那么不妨从政治角度考量，为什么会在政改表决前几天出现这样的风言风语？一个客观的效果乃是，买票论把泛民主派议员原已綑绑在一起的27张票绑得更紧，一票也不能松，谁转軚谁就有被收买的嫌疑。在这个情况之下，6月17日的立法会表决更加近乎不可能出现方案通过的奇蹟。

基本上，所有人都预料政改方案将遭否决，连政务司司长林郑月娥亦承认通过的机会渺茫，那么后政改的香港何去何从？悲观者认为，社会将更撕裂，内耗将更严重，对峙将更激化，说不定香港从此倒退，即是俗语所讲的＂人衰行路打倒褪＂。然而，也有人以平常心看待，原地踏步大不了就是重新出发，世界不会末日，太阳照旧升起。

假设政改方案就是如此这般胎死腹中，未来的社会运作方向大概取决于2016年的立法会改选，届时是否会出现＂票债票偿＂或者＂维持现状＂，大家拭目以待。盼只盼，明年的选战不再出现黑金买票的传言，更加不会真有其事。（完）

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