港报社评：挣脱捆绑促进民主--星岛日报6月12日

泛民就政改的立场本来并非铁板一块，因此才会出现一次又一次捆绑表态，实际效果是当中的激进势力牵制温和势力，阻挠务实者＂转軚＂。 这种温和势力被激进势力牵着鼻子走的局面，酝酿多年，于今尤烈。由推出公民提名要求到占领行动的连串部署，温和力量一直处于下风，对激进要求不敢力斥其非，在上次政改中勇于挣脱捆绑不加入＂五区公投＂的民主党，今次反而愿意应学生组织要求搞辞职公投，最后遭学生组织出卖而搞不成，变成两面不讨好。 温和泛民至今仍不敢与激进分子划清界綫，例如四所大学学生会代表最近焚烧作为一国两制和港人自由权利基石的《基本法》，温和泛民明知此举错误都不据理驳斥。如此＂委曲求存＂，主要基于两个考虑。 其一是希望团结一致争取民主，事态发展证实这个盘算是拙劣的。温和泛民与激进者决裂，难道激进者会去投身建制派？温和派要推进民主，根本不必担心与激进派决裂会削弱议会内的实力。现时的所谓＂团结＂，根本不是互相尊重的联盟，只是温和泛民不断向激进派让步，拱手送出政改策略主导权，成为激进派利用的棋子，稍有不从，激进派即会翻脸，毫不留情狙击。 害怕受狙击，被褫夺光环损害选情，是温和泛民不敢摆脱激进派的第二个考虑。温和泛民顾忌被人标签为被＂招安＂、＂出卖民主＂，以至在选举时不断被人＂踩场＂攻击。温和泛民怯于扞衞本身的话语权，任由激进分子主导定义何谓真民主、谁是真正民主斗士。 问题是激进分子只懂表达不满，却没有一套坚实和行得通的长远发展理念。温和泛民继续被激进者挟持的话，只会往死胡同里钻。 温和泛民应该在建制派和激进派之间走自己的＂第三条路＂，以比较长远的眼光，正视怎样的政治发展有利香港和有利民主。经过百家争鸣式的政改讨论，泛民议员各自处境不同，对香港前景的分析看法并非一致，与其牺牲个人意愿接受捆绑，不如在考虑了各方面的意见后，基于自己对香港利益的判断，发挥自由意志，投下良心的一票。（完）