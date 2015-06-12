港报社评：周永康案秘密审理，无助强化法治信心--明报6月12日

内地官方传媒昨日傍晚约6时＂突然＂发布消息，报道天津市第一中级人民法院依法对原政治局常委周永康进行了一审的审理和宣判，三罪并罚，周永康被判处无期徒刑。过去一段时间，内地官方在正式和非正式渠道都表示，周案将依法公开审理，国人对此拭目以待。不过，事态最新发展有反高潮意味，对于未知开审却已认罪的判刑，不少人感到诧异。相对于薄熙来案件，周案在司法公开和透明度方面有所倒退，无助于强化国人对法治的信心。

周永康以政治局常委身分统领全国政法工作，可谓权倾一时，他涉及贪腐下马，除了党纪处分，还要面对国法制裁。当局对周永康的处理，被认为打破了历来＂刑不上常委＂的潜规则，对于肃贪倡廉、整饬吏治、端正官箴，都有指标性意义，是中共历史上具里程碑意义的个案，海内外各方对当局的处理语多肯定。因而，不少人期望透过对周永康的审理，进一步强化国人对依法治国的意识和信心；可是，周案的不公开审理，又随着周永康表明不上诉，案件已属定谳，客观上未能起到更大教育意义和作用，使人有点失望。

回归约两年前，原重庆市委书记薄熙来被控告受贿、贪污、滥用职权三项罪名的审理，透明度甚高，法院破天荒以经过筛选的微博文字，就审理过程和内容作现场＂直播＂。薄案因为薄熙来临场翻供，使审理有戏剧性发展，不过当局未视为禁忌，让大多数审理内容＂直播＂到法庭之外，整个过程显示当局的信心，被告薄熙来的各项诉讼权利获得充分尊重和保障。薄案被认为是内地审理高官的经典之作，司法品位因而上了一个台阶，使人对司法和法治增加了信心。

周永康其中一项控罪是故意泄露国家机密，按刑事诉讼法规定，当局可以涉及国家机密为由，秘密审讯周永康。因此，当局对周案在天津第一中级人民法院进行＂不公开＂开庭审理，原本无可非议。问题是今年3月间，央视报道对于包括周永康在内的省部级以上的领导干部，在进了法院是否都会公开审理的问题上引述最高法院院长周强表示会＂依法公开＂，人们便憧憬类似薄熙来案的审理。可是，现在事态发展并非如此，个中转折是否反映了什么情况，外界无从查究。

其实，以周永康的罪名，当局若愿意，倒可以先不公开审理故意泄露国家机密罪，然后才公开审理其他两项受贿和滥用职权罪名，并按薄熙来案模式，容许微博文字＂直播＂。这样的话，则打击贪腐无层级考量，树立司法权威、彰显法治精神等，都可以登上新台阶。这本是大好宣扬机会，却失诸交臂，有点可惜。

至于周永康的判刑，是另一个热议点。约两年前，薄熙来以受贿、贪污和滥用职权三项罪名，被判处终身监禁、剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。周永康除了受贿罪被判无期徒刑，滥用职权罪判刑7年，故意泄露国家机密罪判刑4年。案情指周永康直接涉及受贿的只有价值约73万元人民币财物，薄熙来案涉及的法国一幢别墅，价值约21万元人民币；单看官方披露的数额，周永康受贿所得远远不及薄熙来，这与周被冠以贪腐＂大老虎＂的称号，是否名实相副，各人只能从不同角度理解了。

薄熙来案珠玉在前，周永康位阶更高，人们对周案的期望相应提升，可惜现在的处理，客观上使人有高高举起、轻轻放下之感。特别是案件以秘密审理方式处理，还未知道何时开审，却获告知已有判决，在认知上使人重回未审已知裁决的场景。这与薄熙来案比较，司法进程似乎走了回头路，相信这是不少人的感受和心里的失落。

法院审理案件，程序公义和透明度十分重要，若处理不好，无论案中被告如何罪有应得，也会蒙上污点，此所谓公正并非说出来的，而是要让人人都看得见，才算是真正的公正。周永康案的审理，并未能符合这个精神。不过，即使审理周案未能强化人们对法治的信心，政治局前常委锒铛入狱的意义，仍然值得珍视，期望内地以此为契机，从此在依法治国的路上，走得更稳当和有力。（完）

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