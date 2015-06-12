日本股市：走势震荡中微涨，东芝因内部管理问题下跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
根据交易员，6月到期的日经指数期货和期权合约在开盘时以20,473.83点的价格进行结算。该结算价备受关注，通过日经225只成分股每个月第二个周五的开盘价计算得出。
市场分析师表示，在股东大会等国内事件之前，投资者可能继续保持观望。各公司股东大会定于本月稍晚召开。
近期而言，焦点将转向美国联邦公开市场委员会(FOMC)，该委员会下周将召开为期两天的议息会议。
“外资在上月大量买进日股后稍事休息，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“在这些事件结束前，市场仍将无明确走向。”
东芝 最高下跌2.1%至两周低点，此前日经新闻报导称，该公司料修正以往的财报，确保会计账目准确。
出口类股涨跌互现，丰田汽车 上涨0.6%，本田汽车 下跌1.4%，Panasonic 持平。
东证股价指数 小升0.1%至1,650.28点；JPX-日经400指数 升0.1%至14,893.46点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。