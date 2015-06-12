日本股市：走势震荡中微涨，东芝因内部管理问题下跌

根据交易员，6月到期的日经指数期货和期权合约在开盘时以20,473.83点的价格进行结算。该结算价备受关注，通过日经225只成分股每个月第二个周五的开盘价计算得出。

市场分析师表示，在股东大会等国内事件之前，投资者可能继续保持观望。各公司股东大会定于本月稍晚召开。

近期而言，焦点将转向美国联邦公开市场委员会(FOMC)，该委员会下周将召开为期两天的议息会议。

“外资在上月大量买进日股后稍事休息，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“在这些事件结束前，市场仍将无明确走向。”

东芝 最高下跌2.1%至两周低点，此前日经新闻报导称，该公司料修正以往的财报，确保会计账目准确。

出口类股涨跌互现，丰田汽车 上涨0.6%，本田汽车 下跌1.4%，Panasonic 持平。