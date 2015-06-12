中国票据市场：转贴利率本周大幅反弹，半年末银行压规模收票需求骤减

路透上海6月12日 - 中国票据市场转贴利率本周大幅反弹。半年末将至，不少银行都在控制票据规模，收票需求骤减，而且资金利率在半年末时点前似乎也有触底小涨的势头，短期市场预期显谨慎，致转贴利率自低位快速回升。

交易员并预计，随着半年末日渐临近，票据市场面临的压力仍未消，短期内转贴利率可能还有一定上行空间。

“这礼拜(转贴利率)涨得很多，感觉中长期资金价格下不动了，而且快到半年末，很多银行都在压规模。”上海一银行交易员表示。

他透露，目前国有和股份制银行承兑的六个月期票据转贴利率在3.50%附近，较上周大涨约40个基点(bp)，农商行、农信社等承兑的六个月期利率则更高至3.90%左右。

他还表示，由于对半年末前资金利率走势预期相对谨慎，目前很多行都暂停收票，“像我们已经停了，行里给我们的资金价格也都涨了，其实也是不鼓励我们做，估计(票据利率)还会涨。”

银行间市场周五资金面仍基本维持稳定，主要回购利率则延续小涨，跨新股IPO申购周期的14天品种再升约10个基点(bp)；而下周新一轮IPO将登场，预计资金价格受扰动，成交重心将继续有所抬升。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价