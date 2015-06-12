中国经济：结构调整已取得进展，存房市下跌及过快资本开放风险--穆迪

路透上海6月12日 - 国际评级机构--穆迪亚太区首席信用总监Michael Taylor周五表示，目前中国的改革和经济结构调整进程已取得明显进展，不过亦存在一些风险，包括房地产市场或股市等资产价格回调、过快资本开放等。

他在上海举行的穆迪中国信用风险研讨会上表示，“中国改革和结构调整进展明显，而且政府政策的总体方向受到反腐行动和一带一路战略等重大举措的支持。”

他还指出，中国经济亦存在两项主要的尾部风险，虽然穆迪认为这两项风险发生的可能性较小。第一项风险是房地产或股市等资产价格大幅回调，其次是在准备不足的情况下迅速放开资本账户。 Michael Taylor表示，在中国政府出台一系列政策支持下，国内房地产市场开始企稳，不过在库存庞大的情况下，大规模启动新建房地产项目仍需一定时间；此外，房地产及相关产业链占中国国内生产总值（GDP）的比例高达四分之一，因此建筑业的下滑可能在更长时间内对经济增长造成负面影响。

对于资本项下放开，他认为，如果在准备不足的情况下迅速放开现有资本管制，可能带来重大风险。大规模的资本流入流出可能造成汇率上行压力，令出口商承压，抑或推高企业 (尤其是国有企业) 的资金成本。